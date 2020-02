Ag Leader en Kinze zaaien tot ruim 19 km/u

De fabrikanten Ag Leader en Kinze hebben samen een zaaielement ontwikkeld en beloven daarmee tot 19,3 kilometer per uur nauwkeurig te kunnen zaaien.

Het nieuwe zaaielement dat Ag Leader en de Amerikaanse werktuigenfabrikant Kinze samen hebben ontwikkeld heet bij Ag Leader ‘SureSpeed’ en bij Kinze ‘TrueSpeed’. Het element is ontwikkeld voor de Amerikaanse markt.



Een beeld van het SureSpeed-zaaielement. Wat opvalt: onderaan de ketting die werkt als een 'bekerpootmachine'. De zaaischijf met afstrijkbortsels is in de breedterichting geplaatst. - Foto’s: Ag Leader



Bijzonder is dat de fabrikanten beloven dat het element nauwkeurig werk levert tot 19,3 kilometer per uur. Dat is fors. Ter vergelijk: fabrikanten van ‘snelzaaiers’ die de laatste jaren in West-Europa zijn geïntroduceerd, adverteren doorgaans met nauwkeurig zaaien bij 15 kilometer per uur, zoals Väderstad, Kverneland, Maschio, Kuhn en, sinds kort, Amazone. Kverneland spreekt over 18 kilometer per uur.

Bekerpootmachine

De werking van dit zaaielement verschilt fors ten opzichte van andere ‘snelzaaiers’, waarbij doorgaans met luchtdruk het zaadje de grond in wordt geschoten. De werking van het element van Ag Leader en Kinze is het best te omschrijven als een razendsnelle bekerpootmachine, waarbij steeds één zaadje wordt neergelegd. Dosering gebeurt met een zaaischijf, die in de breedterichting is geplaatst.

Amerikaanse markt

Het zaaielement dat te koop is als aftermarket-oplossing is voorlopig alleen geschikt voor het zaaien van mais en sojabonen, maar de fabrikanten laten weten dat uit te willen breiden. Het zaaielement is past op Kinze 4000- en 3000-zaaimachines en John Deere XP- (Pro) en Max Emerge 5-zaaimachines. Later volgen andere modellen van John Deere, Case IH, White en Harvest International. Het element zal verkrijgbaar zijn tegen het einde van 2020, plantseizoen 2021. Prijzen worden in de zomer bekendgemaakt, als de eerste bestellingen mogelijk zijn.