Abemec stopt met Massey Ferguson-dealerschap

Importeur Mechan Groep uit Achterveld haalt het Massey Ferguson-dealerschap in september weg bij Abemec vanwege een exclusiviteitswens.

Per 1 maart haalt Mechan Groep uit Achterveld (Ut.) het Massey Ferguson-dealerschap bij Abemec-vestiging Gemert (N.-Br.) weg, en draagt dit over aan dealer Rovadi in Ysselsteyn (L.). Per 1 september 2020 beëindigt de Massey Ferguson-importeur ook de dealercontracten met Abemec Gilze (N.-Br.) en Waalwijk (N.-Br.). Daarmee stopt Abemec met het dealerschap van Massey Ferguson.

Lees verder onder de foto

Per 1 maart zal het Massey Ferguson dealerschap van Abemec Gemert worden overgedragen aan Rovadi te Ysselsteyn. Het MF dealerschap van Abemec Gilze en Waalwijk wordt per 1 september 2020 beëindigd. - Foto: Michel Velderman

Full-line-strategie

Mechan Groep en Abemec stoppen de samenwerking vanwege een ‘exclusiviteitswens’ vanuit Massey Ferguson, en Mechan Groep geeft hiermee vorm aan de full-line-strategie die het Agco-concern, waar Massey Ferguson in thuishoort, nastreeft. Dat wil zeggen dat één dealer alle producten – van trekker, maaier tot balenpers – van het merk Massey Ferguson verkoopt, en daarbij wordt geen concurrerend merk binnen hetzelfde bedrijf geduld. Abemec verkoopt ook de trekker- en hooibouwmerken Fendt en Krone, en voldoet dus niet aan die exclusiviteitswens.

Abemec Machines

Abemec maakte in november een opsplitsing bekend. Een nieuwe verkooporganisatie, Agromec geten, verzorgt de verkoop van alle Fendt-machines. En Abemec Machines verzorgt de verkoop van alle andere machinemerken binnen Abemec.