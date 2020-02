200 werknemers ontslagen na faillissement Rabe

De zoektocht naar een nieuwe investeerder voor het failliete Rabe is mislukt. In mei 2020 gaan de deuren van de fabriek op slot. De 200 medewerkers zijn ontslagen.

In 2011 kon Rabe na een faillissement nog een doorstart maken na een overname door Grégoire Besson. In juli 2019 kwam ook de Duitse dochteronderneming Grégoire Besson in zwaar weer en vroeg faillissement aan. Dit om uitbetaling van lonen van de werknemers, productie en levering van bestelde machines en komende bestellingen veilig te stellen. Let op, het gaat hierbij alleen om de Duitse dochteronderneming, en niet om het Franse moederbedrijf.

Definitief einde aan 130 jaar oude bedrijf

In januari 2020 hoorden de 200 medewerkers van Rabe in Bad Essen dat het vinden van een investeerder voor Rabe niet is gelukt. Ze werden daarbij ontslagen. Een aantal medewerkers blijft tot mei 2020 doorwerken om gedane bestellingen te verwerken. Daarna komt er definitief een einde aan het 130 jaar oude bedrijf.