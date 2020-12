Kleinere en elektrische Pitbull-minishovels op komst

Peeters Groep breidt de lijn Pitbull-minishovels naar beneden uit met het X22-model. Naast uitbrengen van dit lichtere model werkt de fabrikant uit het Brabantse Etten-Leur aan elektrische varianten van alle bestaande modellen minishovels.

De X22 is een lichtere versie van de bestaande X24, X27 en X28-serie. Eenvoudig aan de cijfers is dat ze refereren aan het eigengewicht van de shovels. De X22 heeft een eigengewicht van 2.200 kilo met een hefvermogen van 1500 kilo.

De elektrische Pitbull X22s 50e. - Foto: Peeters Groep

Net als bij de zwaardere shovels is er een keuze uit twee verschillende motoren. Het betreft bij de X22-serie een viercilinder Kubota-motor van 26 of 33 kW (36 of 45 pk). Het vermogen komt als toevoeging in de type aanduiding: X22-36 en X22-45. De nieuwe X22 is in de basisuitvoering te koop vanaf € 30.300.

Elektrische minishovel

Peeters is bezig met elektrische varianten van de Pitbull shovels. In januari 2021 hoopt de fabrikant de eerste modellen gereed te hebben. De elektrische shovels van Pitbull krijgen de toevoeging ‘50e’ en een opvallende lichtgroene kleur. Naast deze twee bijzondere eigenschappen is de machine ook € 10.000 duurder dan de basisversie van de X22-36 met verbrandingsmotor.