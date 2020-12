DeltaRow-zaaien verbetert opbrengst

De DeltaRow-zaaimethode van de Azurit, een precisiezaaimachine van Lemken, verhoogt de gewasopbrengst ten opzichte van conventionele machines die in enkele rijen zaaien.

Dat bevestigt onderzoek aan de Osnabrück University of Applied Sciences.

De meeropbrengst is bij alle proefvarianten aangetoond, maar was het duidelijkst bij een in de regio gebruikelijke zaaidichtheid van 80.000 maiszaden per hectare. In vergelijking met zaaien in een enkele rij was de maisopbrengst rond de 4,5% hoger, de netto-energie lactatie (NEL) 8,2% hoger, de verteerbare energie (VE) 7,9% hoger en de gasopbrengst (in energiecentrales) 5,4% hoger.

Planten hebben meer ruimte

Bij DeltaRow hebben de planten ongeveer 70% meer ruimte tot hun beschikking vergeleken met traditioneel zaaien. Zo kan het wortelstelsel zich beter ontwikkelen, aldus Lemken. De plant beschikt zo over meer water en voedingsstoffen.

Het onderzoek startte voorjaar 2020 in Borken (over de grens bij het Gelderse Winterswijk) met zaaidichtheden van 70.000, 80.000 en 90.000 zaden per hectare. Bodembewerking, ras en de zaai- en oogsttijdstippen waren steeds gelijk, de zaaitechniek dus niet.