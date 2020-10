Oppervlakkig bewerken met kettingschijveneg Fliegl

De nieuwe kettingschijveneg van Fliegl, met een werkbreedte van 6 meter, heeft een werkdiepte van ongeveer 5 centimeter. De machine bestaat uit een frame met daaraan kettingen met schijven.

De schijven in deze machine hebben een diameter van 35 centimeter. De ketting met schijven volgt de contouren van het perceel zodat de werkdiepte overal gelijk blijft.

Varianten van 9 en 12 meter volgen

Een rijsnelheid van 10 tot 15 kilometer per uur zorgt voor het beste resultaat. Op dit moment is de variant van 6 meter breed beschikbaar in Nederland. De prijs is ongeveer € 35.000. Varianten van 9 en 12 meter werkbreedte volgen binnenkort, meldt een vertegenwoordiger van het merk.

Lees verder onder de foto

Op dit moment is de variant van 6 meter breed beschikbaar in Nederland. De prijs is ongeveer € 35.000. - Foto: Fliegl

Fliegl kettingschijveneg ideaal voor stoppels en groenbemester

Volgens Fliegl is de kettingschijveneg door de oppervlakkige werking bijvoorbeeld een ideale machine om stoppels mee te bewerken of groenbemester te verkleinen. Daarmee zou deze ook geschikt zijn in de bestrijding van de maiswortelboorder.