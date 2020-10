New Holland stelt productie methaantrekker uit

De serieproductie van New Hollands methaantrekker is uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2021.

New Hollands eerste methaangastrekker zou volgens de planning nú in serieproductie moeten zijn, maar de productie is uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2021. Het coronavirus heeft deze uitstel veroorzaakt: de trekkerfabriek in het Engelse Basildon is namelijk tijdelijk gesloten geweest vanwege het virus.

Andere prioriteiten

New Holland laat weten nu eerst andere prioriteiten te stellen, zoals een productieachterstand inhalen. Daarmee is dus de introductie van de productierijpe methaantrekker zo’n negen maanden uitgesteld.

Foto: New Holland

Eerste twintig stuks

De trekkerfabriek in het Engelse Basildon zou dit jaar al twintig exemplaren van de methaantrekker bouwen. Het gaat hierbij om het model T6.180, uitgerust met gastanks voorop en ónder de cabine. De FPT-gasmotor draait dan op pure methaangas. Dit methaangas wordt veelal gewonnen bij biogasinstallaties, die soms aanwezig zijn op landbouwbedrijven in Europa.

New Holland claimt met methaangas 30% lagere bedrijfskosten te hebben, 10% minder CO2-uitstoot en 80% minder schadelijke stoffen uit te stoten. Bijzonder is dat er geen roetuitstoot bij komt kijken, en dat dus alle complexe nabehandelingstechniek achterwege blijft.