Nederlandse robottrekker komt eraan

Start-up AgXeed in Oirlo (L.) heeft een robottrekker ontwikkeld om breed in te zetten in open teelten: de Agbot.

De eerste versie heeft een dieselmotor van 156 pk en wordt in de praktijk getest. De Agbot wijkt af van de kleine accu-aangedreven veldrobots met kleine wielen, maar ook van de grotere cabineloze standaardtrekker. De trekker heeft een elektrische aandrijving, rupsonderstel, elektrische aftakas met 136 pk, 8-tons categorie III-hef en 3-tons fronthef. Foto: AgXeed Trekkracht en (hef)vermogen nodig Volgens Joris Hiddema van AgXeed is direct voor een ‘volwassen’ uitvoering gekozen, met een zo breed mogelijke inzetbaarheid: “Wij denken dat vooral de kleine robots erg specifiek zijn en dat de toepasbaarheid op grote schaal een vraag blijft. Wij willen juist een oplossing bieden voor de verschillende werkzaamheden. Ook bijvoorbeeld voor gewasbescherming of grondbewerking met een 4 meter brede cultivator of spitmachine. Daarvoor zijn trekkracht en (hef)vermogen nodig.”