Chinese Zoomlion koopt Rabe

Het Chinese Zoomlion, bekend van bouwmachines, treed met de koop van Rabe in de grondbewerkingswereld. Eerder dit jaar werd al bekend dat er opnieuw leven in de fabriek in het Duitse Bad Essen was geblazen.

Om een grotere afzet te creëren wil het Chinese bedrijf nieuwe markten aanboren. Voor Zoomlion was de hoge kwaliteitsstandaard van de Duitse fabrikant van grondbewerkingsmachines doorslaggevend om de koop te sluiten. Zoomlion wil de productielocatie en het merk Rabe uitbreiden en moderniseren. Om zuiniger en winstgevender te produceren zijn investeringen in onder andere productietechnologie gepland. In oktober wil Zoomlion de nieuwe dochteronderneming presenteren op de grootste Chinese landbouwbeurs in Qingdao. De Rabe-raaf weer terug De productie van complete machines is inmiddels weer op gang gekomen en ook reserveonderdelen van alle Rabe-producten zullen in productie blijven. Daarnaast is de vogel (de raaf) teruggekomen op het logo en is daarnaast ook op de machines weer te vinden. Ook de kleur gaat weer terug naar het traditionele donkere Rabe blauw.