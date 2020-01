Voor € 850 strooiautomatiek op Amazone strooier

Voor de serie kunstmeststrooiers ZA-V biedt Amazone nu de optionele EasySet 2-terminal waarmee elektronisch de kunstmestgift automatisch geregeld wordt.

Voor de veehouder en de minder veeleisende akkerbouwer heeft Amazone de zogenoemde ZA-V kunstmeststrooiers. In de basis een eenvoudige machine met maximale strooibreedtes tot 36 meter en bakgroottes van 1.400 tot 4.200 liter.

Constante kunstmestgift

Nieuw voor deze strooier is de zogenoemde EasySet-2 optie. Daarvoor krijg je een kleine bedieningsterminal én een elektronische en tevens automatische bediening van de doseerschuiven. De kunstmestgift wordt hiermee constant gehouden, onafhankelijk van de rijsnelheid van de trekker. Prijs voor deze optie: € 850. Met de keuze voor deze EasySet 2 vervalt de hydraulische bediening van de doseerschuiven.

Dit is de nieuwe EasySet-2 terminal. Een eenvoudig hulpmiddel die de kunstmestgift constant houdt, onafhankelijk van de rijsnelheid. - Foto's: Amazone

Leverbaar vanaf februari

Importeur Kamps de Wild in Zevenaar verwacht in februari van 2020 de eerste EasySet-2 opties in huis te hebben. Overigens, de ZA-V serie is met veel opties uit te leveren. Het meest populaire model in Nederland is de luxe ZA-V Profis Tronic 2.000 met Isobus en weeginrichting.