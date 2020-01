Verkoop trekkers 2019 in lijn met 2018

Het aantal verkochte trekkers in 2019 tot en met november is ongeveer gelijk met de cijfers van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit de cijfers die brancheorganisatie Fedecom verzamelt en publiceert. Tot en met november werden 2.386 landbouw- en smalspoortrekkers verkocht, in 2018 waren dat er 2.383. In de maand november werden echter wel significant meer trekkers verkocht dan het jaar ervoor: 127 in 2018 tegenover 172 in 2019. Vorige maand liepen de verkopen over 2019 iets achter in vergelijking met voorgaande jaren. Door de hogere verkoop in november is dat niet meer het geval.

Verkoopcijfers per merk

Fedecom maakte ook de verkoopcijfers per merk bekend over 2018. Daaruit blijkt dat tot en met november 611 John Deere-trekkers werden verkocht, 51 meer dan in 2017. New Holland pluste met 76 trekkers en kwam uit op 499 verkochte trekkers. Massey Ferguson verkocht 90 trekkers minder en kwam uit op een totaal van 177 trekkers. De verkoop van Fendt bleef ongeveer stabiel met 350 verkochte trekkers.