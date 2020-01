Strooitabel overbodig met Sulky Fertitest

De Fertitest-app is een gratis app waarmee je eenvoudig de Sulky kunstmeststrooier kan instellen. Het tabellenboekje wordt daarmee overbodig.

Momenteel biedt de Fertitest-app de informatie van meer dan 1.500 meststoffen aan, met adviesinstellingen voor elke Sulky kunstmeststrooier.

Met de app-functie “dichtbij zoeken” kan een instelling worden gevonden voor een nog niet vermelde meststof. Het enige dat de gebruiker hoeft te doen, is de fysieke kenmerken van zijn meststof in te vullen (dichtheid, uiterlijk en fractiegrootte).

Optimale instellingen kunstmeststrooier

Via een zoekopdracht in de database vind je vervolgens het product met de kenmerken die het meest overeenkomen, om optimale instellingen van de kunstmeststrooier te krijgen.

Met de app heb je alle benodigde gegevens bij de hand en is er geen tabellenboekje meer nodig. - Foto: Sulky

Online gebruikersaccount aanmaken

De nieuwe mobiele applicatie is 24 uur per dag via de Fertitest-app beschikbaar op pc, mobiele telefoon en tablet. Met deze service kan je online een gebruikersaccount aanmaken en beheren met als doel een persoonlijke historie van de instellingen op te slaan. “Dankzij de app heb je alle benodigde gegevens bij de hand en is er geen tabellenboekje meer nodig”, legt Chris van de Lindeloof van Farmstore uit.

Persoonlijk naslagwerk

Door de invoer van eigen data bouw je als gebruiker een unieke, persoonlijke database op die voortkomt uit je eigen strooiactiviteit. Deze kan je weer opnieuw gebruiken als referentie tijdens het volgende bemestingsseizoen. De service kan je een advies geven voor instelling van het valpunt voor de gewenste werkbreedte en de opening van de doseerschuif voor de beste verdeling op het perceel.