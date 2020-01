Storti komt met elektrisch aangedreven voermengwagen

Storti komt met een nieuwe elektrisch aangedreven voermengwagen; de Storti Dunker T2E. Verwachting is dat de eerste modellen dit najaar klaarstaan voor aflevering.

De zogenoemde Dunker T2E-voermengwagens worden geleverd met een inhoud van 16, 18, 21 of 24 m3. Deze machines voldoen aan de eisen van Mia-Vamil. De prijs is op dit moment nog niet bekend.

Brandstof besparen en sneller koppelen

De leverancier geeft aan dat je, afhankelijk van het aantal draaiuren, ongeveer tussen de 5 en 10 liter brandstof per dag kan besparen. Een ander voordeel is dat het met deze machine mogelijk is om snel aan en af te koppelen. Er is namelijk geen aftakas nodig. Daardoor kun je bijvoorbeeld ook een verreiker gebruiken om de voermengwagen te lossen in de stal.

De Storti Dunker T2 is de basis voor de nieuwe T2E die eind 2020 op de markt komt. - Foto's: Storti

De elektrisch aangedreven TMR wordt gebruikt voor snijden, mixen en lossen. Het gewenste toerental van onder andere de vijzel en losband kan geregeld worden met een controlepaneel met een elektrische regeling. Deze is voorzien van een frequentieregelaar.

Vermogen afhankelijk van inhoud

De standaard voermengwagens worden uitgevoerd met elektrische aandrijving met een Lithium accupakket en een zogenoemde ‘High Performance’ elektromotor. Het vermogen is afhankelijk van de inhoud van de voermengwagen. De elektromotor en het accupakket zijn geïnstalleerd aan de voorzijde van de wagen op de reeds bestaande vertragingskast.

De Storti Dunker T2E wordt een elektrisch aangedreven voermengwagen.

Meer elektrische voermengwagens

Storti is niet de eerste die een elektrische voermengwagen op de markt brengt. In 2018 ontwikkelden Reesink Agri en Motrac Industries de Kuhn MoRe-E. Een van de prototypes draaide op het melkveebedrijf van Ton Groot Roessink in Baak (Gld.)

Een uitgebreid artikel over dit model en de praktijkervaring met dit type, verscheen in februari 2019 in Trekker Magazine (beschikbaar voor abonnees van Trekker Magazine). Ook fabrikant Siloking maakte eerder een elektrische zelfrijder en op Eurotier waren concepten te zien van de firma’s Wasserbauer en wederom Siloking.