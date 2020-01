Sensor meet realtime nitraat in bodem

Een nieuwe technologie om realtime nitraatgehaltes te meten kan de bemesting optimaliseren.

BGN Technologies, een bedrijf onder de vleugels van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev (BGU) in Israël, introduceert een nieuwe technologie voor directe, realtime en continumeting van nitraat in de bodem.

Lees verder onder de foto.

De sensor kan nitraatconcentraties detecteren in het bereik van tientallen tot honderden delen per miljoen (ppm). - Foto: BGN Technologies

Optische sensor

De uitvinding is gebaseerd op absorptiespectroscopie. Volgens de onderzoekers maakt de technologie een continue, realtimemeting van nitraat in het poriënwater mogelijk en is de sensor zeer goed bestand tegen een zware chemische en fysische bodemgesteldheid. Hij kan nitraatconcentraties van tientallen tot honderden delen per miljoen (ppm) detecteren, het bereik dat relevant is voor het telen van gewassen.

Optimalisatie van bemesting

De continumetingen produceren een zeer gedetailleerde weergave van de snel veranderende nitraatconcentraties in de bodem. Dat maakt optimalisatie van de bemesting mogelijk, wat overbemesting en daarmee uitspoeling van nitraat naar het grondwater voorkomt.

BGN Technologies is momenteel op zoek naar een industriepartner voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van de nitraatsensor.