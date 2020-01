Eerste werktuig TIM-gecertificeerd

De Agricultural Industry Electronics Fourndation (AEF) heeft het eerste TIM-certificaat afgegeven en wel voor de Fortima-, Comprima- en VariPack-rondebalenpersen van Krone.

TIM, voluit Tractor Implement Management, wil zeggen dat een werktuig niet alleen gegevens naar de trekker terugkoppelt, maar ook functies van die trekker kan aansturen. Deze ontwikkeling zit er al een tijdje aan te komen en nu is dus het eerste certificaat afgegeven dat dit technisch goed en veilig werkt. Dat controleerde AEF, de organisatie die onder meer achter de Isobus-standaard zit.

TIM-gecertificeerde balenpersen, zoals deze VariPack van Krone, kunnen de trekker deels besturen. - Foto: Bas van Hattum

Het certificaat bevestigt dat genoemde persen actief functies van de trekker mogen beïnvloeden, waardoor de combinatie als geheel beter werkt. De pers kan de trekker via TIM bijvoorbeeld even stilzetten, zodra de perskamer is gevuld tot het uitwerpen van de baal. Door de optimale gewasstroom in de machine, levert deze uniforme balen met hoge persdichtheden. Daarnaast is de capaciteit groter door de optimale opeenvolging van processtappen.