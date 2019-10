Zetor Proxima krijgt een nieuw uiterlijk

Trekkerfabrikant Zetor heeft op de Agro Show-beurs in Polen de nieuwe Proxima-trekker getoond. Productie start begin 2020.

Het Tjechische Zetor geeft de Proxima-trekkerserie een update. De fabrikant geeft de trekker een nieuw uiterlijk. In 2020 krijgt namelijk óók deze serie, na de Major in 2017, het moderne Pininfarina-design. Pininfarina is een Italiaans designstudio wat ook tekende voor diverse Ferrari’s en Maserati’s. De Zetor Proxima-serie is er van 76 tot 117 pk motorvermogen.

De Proxima-serie is er van 76 tot 117 pk. - Foto's: Ondravala.cz

Vooral uiterlijk is nieuw

Zetor paste vooral het uiterlijk aan in de vernieuwde trekker. Een positieve bijkomstigheid hiervan, zo laat Zetor weten, is dat de chauffeur beter zicht heeft vanuit de stoel. Dat komt vanwege een schuiner aflopende motorkap, en een nieuw ontwerp van de dakrand. Daarbij is het airconditioning systeem onder handen genomen. Zo heeft de fabrikant de plaatsing van ventilatieopeningen aangepast en de druk van het systeem, zodat stof buiten blijft. En Zetor zegt nu solidere materialen te gebruiken in de productie.

Zetor heeft vooral het uiterlijk van de Proxima-serie vernieuwd. De trekkers gaan begin van 2020 in productie.

Vanaf januari

De vernieuwde Proxima-serie serie gaat begin 2020 in productie. Zetor-importeur Zetrac uit Goor (Ov.) verwacht de nieuwe trekker eind januari te kunnen leveren in Nederland. Er is nog geen verkoopprijs bekend.