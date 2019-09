Lusknoop: weg met de touwrestjes

New Holland en Case IH tonen op de aankomende Agritechnica een nieuw knoopsysteem: de ‘lusknoop’. Voordeel: een steviger knoop en geen touwrestjes meer.

Iedereen die wel eens balen geperst heeft, herkent ze wel: rond het knoopapparaat verzamelt zich een nest van kleine touwrestjes (stukjes touw van 2 tot 5 centimeter lang) die overblijven nadat het knoopapparaat een baal heeft afgeknoopt. Dit komt vooral voor bij grootpakpersen met dubbele knopers. Deze touwrestjes komen ofwel in het voer terecht ofwel ergens in het milieu.

Een lusknoop is herkenbaar aan de lus (bovenin, tussen de pink en ringvinger). Volgens de leverancier moet deze knoop ook behoorlijk veel sterker zijn. Ze kan tot 30% meer kracht hebben voordat de touwen breken. - Foto's: CNHi

New Holland en Case IH schermen zelf met cijfers dat per 10.000 balen zo’n 3.000 meter touw ergens op deze manier verdwijnt. Beide fabrikanten rekenen af met deze touwrestjes door een verbeterd knoopsysteem te presenteren op de Agritechnica. In plaats van losse eindjes, komt er op diezelfde plaats een uitstekende lus in de knoop.



New Holland levert het ‘Loopmaster’-knoopsysteem op alle grootpakpersen die vanaf vandaag uit de fabriek rollen.



Vaster

New Holland noemt deze vernieuwing de ‘Loop-Master’, Case IH noemt het ‘TwinePro’. Beide merken ontwikkelden dit systeem met knoopapparaat-leverancier Rasspe en patenteerden deze zodat andere fabrikanten deze lusknoop voorlopig niet kunnen aanbieden. Alle grootpakpersen die vanaf september 2019 de fabriek uitrollen in het Belgische Zedelgem krijgen deze lusknooptechniek aan boord.