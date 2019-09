Kubota introduceert derde generatie M7-serie

Kubota introduceert op de komende Agritechnica de derde generatie van de M7-serie, de M7003. Net als bij de voorgangers bestaat de serie uit 3 modellen (130, 150 en 170 pk) waarbij het design niet veel anders is.

Kubota komt met de M7003-serie, de derde generatie M7. Veranderingen zijn vooral motortechnisch. Het maximale motorvermogen ligt nu ongeveer 20 pk hoger. De motor is nog steeds de grote 6,1 liter viercilinder die nu voldoet aan emissie-eis Stage V dankzij een dieselpartikelfilter (DPF), Adblue (SCR) en uitlaatgasrecirculatie (EGR).

Net als bij de voorgangers bestaat de serie uit 3 modellen (130, 150 en 170 pk). - Foto's: Kubota

Langer onderhoudsinterval voor DPF

Wél veranderde Kubota de motorkarakteristiek, zodat de motor tussen de 1.800 en 2.100 tpm een constant vermogen afgeeft. Detail: Kubota verlengde het onderhoudsinterval van de DPF van 3.000 naar 6.000 uur.

Qua uiterlijk is de M7003 moeilijk te onderscheiden van de huidigde M7002. Veranderingen zijn vooral te vinden in de nabehandelingstechniek van de motor, en in de software.

Automatische ontkoppelfunctie

Qua transmissie is er keuze uit de traploze ZF-cvt of een 4-traps ZF powershift. Bij de laatste is nu een automatische ontkoppelfunctie leverbaar als je remt, Kubota noemt dit het ‘XPress Restart’ systeem. De terminal is nu Isobus klasse III geschikt waardoor TIM binnen handbereik is, ofwel: een werktuig kan diverse functies van de trekker aansturen.

De derde generatie M7 van Kubota volgt vlot na de introductie van de tweede generatie, in september 2017. De M7-serie zelf dateert van 2014.