John Deere presenteert autonome rupsrobot

John Deere-dealers zagen op een dealerbijeenkomst in Spanje een nieuwe concept-trekker: autonoom, elektrisch, op rupsen én met knikbesturing.

Op een dealerbijeenkomst in Spanje presenteerde John Deere een nieuwe concept-trekker. Daarvan circuleren er foto’s op internet. Dealergroep Terre Comtoise uit Oost-Frankrijk deelde foto’s van de dealerbijeenkomst op Facebook.

John Deere toont een niet eerder gezien studiemodel op een Spaanse dealerbijeenkomst. - Foto's: Terre Comtoise

Dik 680 pk

De fabrikant laat nog geen officiële informatie los. Volgens het blaadje met specificaties, waarvan ook een foto circuleert, heeft de elektrische trekker ruim 680 pk. De rupsrobot heeft een elektrische aandrijving. Zoals te zien staat de trekker op 2 rupsen. De specificaties benadrukken dat het studiemodel stil en wendbaar is en geen schadelijke stoffen uitstoot. De trekker zou volledig autonoom werken. Ook bijzonder is de knikbesturing, waarbij een schijveneg direct aan de concept-trekker is gebouwd.



De 'rupsrobot' wordt elektrisch aangedreven en rijdt autonoom. Bijzonder is de knikbesturing, waarbij een schijveneg direct aan de robot is gekoppeld.

De krachtbron is nog niet bekend. Wél dat er ruim 680 pk uitkomt.

Feldschwarm

John Deere participeert onder andere in het Feldschwarm-project, waarbij onderzoek wordt gedaan naar deze zwermtechnologie. Hierbij zijn meerdere Duitse (onderdelen-)fabrikanten betrokken. Of deze ‘rupsrobot’ het resultaat is van dit project, is niet bekend. Vermoedelijk showt de fabrikant deze robottrekker op de Agritechnica, met alle details.