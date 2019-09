John Deere komt met splinternieuwe 6M

John Deere introduceert op de Agritechnica de nieuwe 6M-serie. Deze volledig nieuwe serie is niet voortgeborduurd op de voorgangers en vervangt 3 huidige series, namelijk de 6M, de 6RC en de 6MC.

De nieuwe serie bestaat uit 10 modellen, van de kleinste 6090M tot en met de grootste 6195M. De laatste 3 cijfers verraden het nominale motorvermogen, het maximale motorvermogen ligt grofweg 20 pk hoger bij alle modellen.

De nieuwe serie bestaat uit 10 modellen, van de kleinste 6090M tot 6195M. Alleen de kleinste 4 modellen krijgen de zogenoemde vrijzicht-motorkap (schuin aflopend). - Foto's: John Deere

Hoog toelaatbaar gewicht

Opvallend is de zogenoemde vrijzicht-motorkap die alleen op de kleinste 4 modellen (6090M tot en met 6120M) komt. De grotere modellen hebben de standaard motorkap. Nog bijzonderder is dat de kleinste 7 typen (6090M-6145M) een officieel maximaal toelaatbaar gewicht hebben van 10,5 ton. Dat is zeer uitzonderlijk in deze klasse.

De cabine is helemaal nieuw ontworpen en wordt gekenmerkt door een groot glasoppervlak en een glazen dak. Middenvoor heb je geen dashboard meer, de informatieschermen verhuizen naar de rechter cabinestijl en rechts van de bestuurder. John Deere’s belofte: een stille cabine met een geluidsniveau van 70 decibel.

Er is geen dashboard meer, middenvoor. De schermen verhuizen naar de rechter cabinestijl.

De trekkers rijden 40 km/u bij 1.590 motortoeren en er is keuze uit 3 transmissies: viertraps powershift (PowerQuad en AutoQuad) en een semi-full powershift, de CommandQuad.

John Deere houdt bewust de 6M-serie soberder en goedkoper dan de 6R. Toch is er wel Autoclutch (automatisch ontkoppelen bij het remmen), voorasvering en een gps-stuurautomaat. - Foto: Alexander Ehhalt

3 transmissies

De trekkers halen 40 kilometer per uur bij 1.590 motortoeren en er is keuze uit 3 transmissies: 2 keer een viertraps powershift (PowrQuad en AutoQuad) en een semi-full powershift, de CommandQuad. De achttraps powershift of een traploze bak zijn niet leverbaar. Daarvoor moet je uitwijken naar de luxere 6R-serie. John Deere houdt wat dat betreft de 6M-serie bewust wat soberder en goedkoper dan de 6R. Ondanks dat, is de 6M wel leverbaar met Autoclutch (ontkoppelen terwijl je remt), voorasvering en alle denkbare opties rondom gps- en stuurautomaat. De 6M serie wordt gratis 5 jaar geleverd met het systeem JD-Link waardoor de gebruiker en de dealer op afstand trekkerinfo kunnen uitlezen.