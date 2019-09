Homburg importeert Garford

De Garford schoffelmachines hebben voortaan een officiële Nederlandse importeur, namelijk Homburg Holland in Stiens.

Garford is een schoffelspecialist met onder meer cameragestuurde schoffelmachines in het leveringsprogramma. Homburg Holland wil met het importeurschap inspelen op de toenemende interesse in mechanische onkruidbestrijding. Belangrijk in de biologische teelten, maar in toenemende mate ook in de gangbare landbouw door het wegvallen van (een deel van) de chemische opties voor onkruidbestrijding.

De Robocrop van Garford in actie. - Foto's: Garford

Tot op 1 cm schoffelen

Een voorbeeld van de bovenkant van het assortiment zijn de Garford Robocrop Guided Hoes (hoe is Engels voor schoffel), die tot 18 meter breed (hydraulisch opklapbaar) zeer nauwkeurig schoffelen tussen de rijen op basis van cameradetectie van het gewas. De roterende schoffels pakken ook onkruid in de rijen (tussen individuele planten) mee. Getrokken versies gaan tot 24 meter werkbreedte.

De roterende schoffelbladen doen hun werk zowel tussen rijen planten als in de rij, tussen individuele planten in.

Garford zit in het Midden-Engelse Petersborough en is sinds kort verbonden met het Duitse Zürn Harvesting, dat een belang in de Britten nam en zich ook steeds meer richt op mechanische onkruidbestrijding.