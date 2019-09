Europa: 10% meer trekkers verkocht begin 2019

In de eerste zes maanden van 2019 zijn in Europa 77.383 landbouwtrekkers verkocht, dat is 10.38% meer dan in die periode van het voorgaande jaar.

Brancheorganisatie Cema meldt dat in de eerste zes maanden van 2019 96.428 landbouwvoertuigen zijn geregistreerd in Europa. 20.285 daarvan zijn kleine trekkers met 50 pk motorvermogen of minder. De brancheorganisatie beschouwt 77.383 stuks als echte landbouwtrekker, de andere zijn bijvoorbeeld ook quads, verreikers en andere landbouwvoertuigen.

Invloed van Mother Regulation

Volgens deze cijfers zijn in het begin van 2019 dus ruim 10% meer trekkers geregistreerd dan in het begin van 2018. Houd er wel rekening mee dat per 2018 de strengere voertuigeisen van kracht werden. Als gevolg daarvan explodeerde de verkoop in december 2017, om de trekkers vervolgens pas begin 2018 af te leveren. Dat de verkoopaantallen nu dus hoger uitvallen, is niet zo gek. Mede daardoor werd over heel 2018 in Europa immers 12% minder trekkers afgeleverd, en 2017 was een topjaar. Meer hierover en marktaandelen van ieder trekkermerk per land is te lezen in TREKKER zomernummer 370-371.

Brancheorganisatie Cema merkt op dat wie de ongewone verkooppiek eind december 2017 wegdenkt, een langzaam stijgende lijn ziet in de Europese verkoopcijfers. Ongeveer de helft van het aantal trekkers heeft 100 pk motorvermogen of minder. En een van de vier heeft 150 pk of meer.

Duitse markt groeit weer

De Duitse markt blijft de grootste van Europa. In de eerste helft van 2019 groeide de markt met 21% ten opzichte van 2018. Voor trekkers met meer dan 50 pk is die groei 18%. Zo gezegd, wordt die sterke groei veroorzaakt door de in 2018 van kracht geworden ‘Mother Regulation’, zoals de strengere toelatingseisen ook wel worden genoemd. De verwachting is dat de groei in de tweede helft van 2019 daarom fors minder sterk zal zijn. Economisch specialisten van Cema verwachten dat de totale Duitse markt desondanks over heel 2019 zal groeien met 8 tot 10% ten opzichte van 2018. Onthoud hierbij wel: in 2018 kromp de Duitse markt fors.

Grote Franse markt herstelt ook

Frankrijk, de op Duitsland na grootste trekkermarkt van Europa, groeit extreem met 47% in de eerste helft van 2019. Ook dit is deels het effect van de in 2018 ingevoerd Mother Regulation. Volgens de brancheorganisatie groeide de trekkermarkt, als je die ongewone verkooppiek wegdenkt, in totaal toch ook met 25%. Die groei is te danken aan stijging van inkomsten in de Franse agrarische sector en het feit dat Franse bedrijven meerdere jaren investeringen uitstelden. Cema verwacht dat de groei in de tweede helft van 2019 iets minder sterk, maar wel, doorzet. Over heel 2019 wordt een plus verwacht van 25%.

Italië verkoopt vooral gebruikt

In Italië gebeurt iets opmerkelijks. In heel 2018 werden daar tweemaal meer tweedehands trekker verkocht dan nieuwe. In vier jaar tijd groeide de verkoop van gebruikte trekkers met 33%. Die trend zet door. In de eerste vijf maanden van 2019 werden 19.590 gebruikte trekkers verhandeld en dat is een groei van 5.9% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Met andere woorden: er zijn nu al dik 1.000 gebruikte trekkers meer verkocht dan dat er nieuwe trekkers zijn geregistreerd in heel 2018.

Brexit speelt in de UK

In het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop met 4% in de eerste helft 2019. Hier speelt volgens de brancheorganisatie Cema vooral de onzekerheid vanwege brexit. Cema merkt dat het aantal orders terugloopt vanuit het Verenigd Koninkrijk. Naar verwachting krimpt het aantal verkochte trekkers daarom verder tot meer duidelijkheid is over de brexit.

Turkse markt krimpt verder

Tot slot, opmerkelijk, is de gigantische Turkse markt. In 2017 werd nog een recordverkoop gevestigd met 74.341 stuks. In 2018 werden 28.000 trekkers minder verkocht. Die daling zet nog extreem door: in de eerste vijf maanden van 2019 is 62% minder trekkers verkocht dan in dezelfde periode in 2018. Brancheorganisatie Cema verwacht dat de daling van het verkoopaantal het hele jaar doorzet. De daling wordt veroorzaakt door economische onstabiliteit in Turkije.