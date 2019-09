Claas en John Deere wisselen data uit

Claas, John Deere en 365FarmNet slaan de handen ineen en introduceren, naar eigen zeggen, de eerste directe cloud naar cloud-datakoppeling. Ze geven daarmee een antwoord op de vraag van veel (loon) bedrijven naar datakoppelingen.

Twee grote wereldwijde fabrikanten die hun cloudomgevingen aan elkaar koppelen zodat gebruikers de data van beide merken met elkaar kunnen uitwisselen. Dat is één van de grootste verrassingen in aanloop naar de Agritechnica. Tegelijkertijd geeft het aan hoe groot het belang van big data bij fabrikanten is geworden. De oplossing, DataConnect genaamd, koppelt het Claas Telematics platform aan het John Deere Operations Center.

Beide cloudomgevingen zijn binnen het concept tevens gekoppeld aan 365FarmNet, een online portaal voor data-uitwisseling. Concreet betekent dit dat de data verzameld door John Deere trekkers en machines met JDLink toegankelijk is in 365FarmNet en in Claas Telematics software. Omgekeerd is de data van en voor Claas-trekkers en machines toegankelijk in het My Operations Center van John Deere. De koppeling tussen Claas en 365FarmNet was er al, omdat Claas mede aan de wieg stond van 365FarmNet.

Lees verder onder de afbeelding.

John Deere en Claas wisselen data onderling uit. - Afbeelding: Stefan Longin

Vraag uit de markt

Volgens de 3 bedrijven is dit de allereerste merkonafhankelijke directe cloud naar cloud datakoppeling in de landbouw. En dat mag gerust even verrassend als revolutionair worden genoemd. Ze geven ermee gehoor aan de roep van bedrijven die met meerdere merken trekkers en oogstmachines werken en de verzamelde machinegegevens in 1 cloudomgeving willen verwerken. De uitwisseling van agronomische data staat ook gepland.

De bedrijven geven eveneens aan dat ze ernaar streven hun ervaringen met cloud naar cloud-communicatie in te brengen in toekomstige Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) projecten. Dit is de organisatie achter de ontwikkeling van de Isobus-standaard.