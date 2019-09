Alamo Group neemt Morbark over

Het Amerikaanse Alamo neemt Morbark over, een fabrikant van voornamelijk bosbouwmachines.

Morbark uit Michigan bouwt vooral (gigantische) houtversnipperaars en -verkleiners, boomstammengrijpers, stronkenfresen, mini-skidsteers, bosfrezen en rupsdumpers. Het gaat hierbij om 4 machinemerken: Morbark, Rayco, Denis Cimaf en Boxer Equipment. Als de overname in het vierde kwartaal van 2019 is afgerond, behoort het bedrijf tot de Amerikaanse, internationale Alamo Group Inc. Volgens Alamo passen de producten van Morbark goed in het eigen assortiment. De bedrijven voorzien synergievoordelen en daarbij denkt Alamo Morbarks groeiplannen in Europa, Brazilië en Australië sneller te kunnen realiseren. Morbark haalde in 2018 een jaaromzet van omgerekend € 204 miljard.

Alamo steeds groter

De Alamo Group bevat veel machinemerken. Het gaat in Europa hoofdzakelijk om klepelmaaiers en -armen en op afstand bestuurbare maairobots. Zo nam Alamo in februari dit jaar nog het Nederlandse Dutch Power Company over, met daarin bijvoorbeeld de merken Precision Makers, Herder, Votex en Conver. Maar onder Alamo vallen bijvoorbeeld ook: Bomford (maairobots), McConnel (cultivatoren, klepelarmen, spuiten en óók op afstand bestuurbare maairobots), het Franse Rousseau (klepelbakken- en armen) en Spearhead (klepelmaaiers).