Agromek verschuift naar hartje winter

De concurrentie om exposanten én (internationale) bezoekers zou komen van Eurotier in Duitsland (opgeschoven naar week 47 van 2020) en van de Sima, die besloot naar week 46 van dat jaar te verhuizen. Hoewel de Agromek voor een groot deel een Deens/Scandinavisch karakter heeft, waren er toch de nodige exposanten die naar Eurotier en/of Sima wilden. In samenspraak met een aantal van hen heeft de organisatie nu week 3 van 2021 geprikt voor de Agromek.

De volgende Agromek is van 19 tot en met 22 januari 2021 in het MCH Exhibition Centre in Herning, Denmarken. - Foto: Henk Riswick.