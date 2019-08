Yanmar pakt door met autonome trekkers

Trekkerfabrikant Yanmar pakt door wat betreft de ontwikkeling van autonome trekkers. Dat bewees Yanmar onder meer met een grote demonstratie in Thailand.

Het was eind oktober 2018 dat Yanmar aankondigde met de bouw van autonome voertuigen te starten. Nu, bijna 1 jaar later, toont Yanmar op een demo dat ze de techniek werkend heeft.

Enorme vraag naar automatisering en robotisering

Dat Yanmar doorpakt zou te maken hebben met de enorme vraag naar automatisering en robotisering van (machine)werkzaamheden in de landbouw. De vergijzing en het feit dat steeds minder mensen willen werken in de landbouw, leidt tot een enorm tekort aan arbeidskrachten, met name in Japan en Thailand zou de vraag enorm zijn. Autonome voertuigen zouden een deel van die problemen oplossen, zo stellen de mensen van Yanmar.

De trekker kan zelfstandig rijden óf ingezet worden als volgtrekker van de hoofdtrekker. In de hoofdtrekker zit dan nog wel een chauffeur. - Foto's: Yanmar

Gewoon en volg

Afhankelijk van de werkzaamheden en de chauffeur, is er keuze uit ‘Auto Mode’ en ‘Linear Mode’. In ‘Auto Mode’ kan de trekker zelfstandig stoppen, achteruitrijden en keren. In de ‘Linear Mode’ is het nog aan de chauffeur om de trekker in de juiste positie te zetten en de draaien op kopakkers, waarna de trekker op de rechte stukken al het werk zelf kan doen. Bij elke trekker kan je naar wens switchen tussen deze modi.

Instel-tablet voor de robottrekkers. je kan er onder meer voor kiezen welke trekker de hoofdtrekker moet volgen volgens het 'master-slave' principe.

1 chauffeur kan 2 trekkers bedienen

Doordat beide modi aanwezig zijn, is het mogelijk dat bijvoorbeeld 1 chauffeur 2 trekkers bediend. De tweede, onbemande trekker kan de trekker in elke werkgang volgen, zelfs achteruit-rijdend. De instellingen van de trekker gaan via een stof- en waterproof 10-inch touchscreen van Panasonic. Zoals gewoonlijk zijn de trekkers volgebouwd met allerlei veiligheidsvoorzieningen zodat ze stoppen voor obstakels en mensen en dieren. Via het touchscreen kan de gebruiker zelfs direct op een dodemansknop drukken zodat de trekker per direct stilvalt.