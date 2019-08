Trekkerverkoop over eerste half jaar op niveau

Over het eerste half jaar van 2019 werden er 1.406 landbouwtrekkers verkocht. Dat is gelijk aan het gemiddelde van de laatste 5 jaar.

Over de laatste 10 jaar werden in de eerste 6 maanden gemiddeld 1.527 trekkers verkocht. Maar aangezien er al langer een trend is van meer motorvermogen per trekker en een gestage afname van het aantal verkochte trekkers, zullen die oude aantallen nooit meer gehaald worden. Nu in 2019 zijn er 1.406 trekkers in de eerste 6 maanden verkocht. Dat is bijna gelijk aan het gemiddelde van de laatste 5 jaar, dat op exact 1.400 stuks ligt.

Over de eerste 6 maanden van 2018 is de top 3 ongewijzigd: plaats 1 voor New Holland, plaats 2 voor John Deere en de derde plaats is voor Fendt. Fedecom geef de marktaandelen altijd met een jaar vertraging vrij. - Foto: Frank Uijlenbroek

De brancheorganisatie Fedecom houdt ook de verkoopaantallen bij van compacttrekkers. Dat zijn de kleine trekkers die hoofdzakelijk aan hoveniers, gemeentes en cultuurtechnische bedrijven worden verkocht. Daarvan werden er in de eerste 6 maanden 327 stuks verkocht, iets minder dan het tienjarige gemiddelde (347 stuks) en het vijfjarige gemiddelde (343 stuks).

Martkaandelen: top 3 ongewijzigd

Fedecom maakt ook met 1 jaar vertraging de marktaandelen bekend. Over de eerste 6 maanden van 2018 zien we weinig veranderingen ten opzichte van de verkoop van vorige maand. De top 3 is ongewijzigd. New Holland en John Deere staan op kop met 307 en 317 verkochte trekkers in de eerste 6 maanden. Op nummer 3 staat Fendt met 240 verkochte trekkers.