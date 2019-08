Topcon-sensor monitort werkdiepte

GPS-specialist Topcon komt met sensoren op de markt die constant de werkdiepte monitoren.

Het nieuwe systeem van Topcon geeft constant de werkdiepte weer op de terminal, bijvoorbeeld die van een cultivator of diepwoeler. Daarbij onthoudt het systeem die gegevens ook, zodat je achteraf kunt zien hoe diep de bewerking daadwerkelijk overal is uitgevoerd. De ingestelde werkdiepte is namelijk niet altijd consistent vanwege wisselende omstandigheden.

De 2 ultrasone sensoren worden voorop een werktuig gebouwd en meten de afstand tot de grond. - Foto: Topcon

Getrokken werktuigen

Het Tillage Depth Control (TDC) van het Canadese Norac (in 2015 overgenomen door Topcon) is in de eerste instantie ontwikkelt voor getrokken schijveneggen en dergelijke. Hierbij is het namelijk mogelijk om zonder de hefinrichting te gebruiken een juiste werkdiepte in te stellen en deze aan te passen. Zo’n TDC-pakket staat in de prijslijst voor € 5.000 en bestaat dan uit 2 ultrasone sensoren die de afstand tot de grond meten, de nodige kabels en een ventielenblok. De chauffeur stelt een gewenste werkdiepte in en de machine past zich hier automatisch op aan.

Werkdiepte in beeld

In Nederland zijn werktuigen echter praktisch altijd gedragen, niet getrokken. Een automatische besturing is dus (nog) niet mogelijk. Op dit moment kan het TDC-pakket dus alleen op de terminal weergeven hoe diep er daadwerkelijk gewerkt wordt en kun je in bijvoorbeeld een XML-bestand terugzien hoe diep en wáár er is gewerkt. De bruto verkoopprijs zonder ventielenblok is dan ongeveer € 3.500 tot € 3.800. De sensoren zijn op verschillende werktuigen te gebruiken en communicatie gaat via Isobus.

De hef bedienen

In de toekomst wil Topcon een gedragen grondbewerkingsmachine daadwerkelijk aan kunnen sturen met het TDC-systeem en dus de hefinrichting ermee bedienen. Dat zou dan via taakkaarten of het Tractor Implement Management-systeem kunnen.