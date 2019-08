Spitmachine werkt ondiep tot slechts 12 centimeter

Imants ontwikkelt momenteel een spitmachine die heel ondiep kan spitten. De Eco-Mix zou een werkdiepte van slechts 12 centimeter aan moeten kunnen. Dit maakt de machine inzetbaar binnen de (wettelijke) eisen van niet kerende grondbewerking.

Machinefabrikant Imants in Reusel (N.-Br.) lijkt met deze ontwikkeling een antwoord te geven op de opkomst van het ecoploegen. Ondiep werken en zo veel mogelijk organisch materiaal in de toplaag houden is een vraag vanuit de markt. Imants speelt daar nu dus op in met de nieuwe Eco-Mix.

De spitrotor heeft een fors kleinere diameter dan op de standaardmachines het geval is; de werkdiepte blijft zo beperkt tot 12 cm. - Illustraties: Imants

Eerste prototype

De machine is volledig ontwikkeld om ondiep te werken, de spitrotor heeft hiertoe een fors kleinere diameter dan op de standaardmachines. Het werkingsprincipe van de spitmachine wijkt niet af van de bestaande modellen. In combinatie met de aangedreven harkrol zou de maximale werkdiepte goed worden geborgd. Tegelijk maakt de voorzetwoeler de bodem dieper los, en is de spitter uit te voeren met een hefinrichting om direct te kunnen zaaien. Imants bouwt momenteel een eerste prototype en zal het concept introduceren op de regionale landbouwbeurs Agrarische Dagen Someren, op 7 en 8 september 2019. Prijzen zijn nog niet bekend.