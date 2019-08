Pronar-hooibouwmachines naar Heus Tractors

Importeur Heus Tractors in Mijnsheerenland (Z.-H.) is gestart met de import van de Poolse Pronar-hooibouwmachines.

Heus Tractors was al importeur van Pronar-aanhangers (haakarmsystemen, oprijwagens, strowagens en mestverspreiders) en daar komt de import van maaiers, schudders en harken nu bij. De import zat tot voor kort bij Mechan Groep in Achterveld, maar Pronar is daar nu weer weg.

Pronar maakt schijvenmaaiers, van een eenvoudige 2,2 meter tot zelfs triple maaiers. - Foto: Michel Velderman

Producten en kosten

Pronar maakt gedragen schijvenmaaiers in de werkbreedtes van 2,2 meter tot 3,0 meter en zelfs triplemaaiers tot een werkbreedte van 8,3 meter. Schudders maakt Pronar in breedtes van 4,6 tot 9 meter. Zwadharken zijn er vanaf een standaard enkelvoudige hark met een werkbreedte van 3 meter tot een dubbele met een werkbreedte van 8 meter. Enkele richtprijzen: een 7,7 meter 6-elements schudder kost € 7.950 en de grootste dubbele hark met middenafleg is er vanaf € 15.600.

Pronar bouwt ook harken en schudders. De fabrikant kiest ervoor om zich te richten op het segment waar de aantallen liggen en bouwt nog geen extreem kleine of extreem brede (vierelements) harken. - Foto: Pronar

“Bij Pronar maken we ook rondebalenpersen, voermengwagens en kunstmeststrooiers, maar wij richten ons in eerste instantie op de eenvoudiger machines, zoals aanhangers en de hooibouwmachines’, aldus eigenaar Bert Heus.

Over Pronar

Het Poolse Pronar is een fabrikant van een behoorlijke omvang. Er werken zo’n 2.000 werknemers en het bedrijf heeft 7 fabrieken. De hoofdvestiging zit in het Poolse Narew. Naast allerlei soorten machines voor de landbouw, maakt Pronar ook trekkers, machines voor de wegenbouw en recycling, en opbouwmachines voor vrachtwagens. Het bedrijf heeft zelfs eigen tankstations.