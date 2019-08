Nieuwe Nederlandse importeur voor Dezeure

Het nieuwe bedrijf DNL Equipment is nu importeur van het Belgische Dezeure.

De Belgische aanhangerfabrikant Dezeure uit Veurne heeft voor Nederland nu een importeur, namelijk DNL Equipment gevestigd in Geldermalsen (Gld.). DNL staat voor Dezeure Nederland, en wordt gerund door Diederik Van Hattem. Deze nieuwe BV importeert alleen het Belgische merk. Dezeure bouwt voornamelijk grondverzet- en landbouwkippers, hooglossers, haakarmcarriers, silagewagens, mesttanks, meststrooiers, landbouwwagens en diepladers voor snelverkeer.

Lees verder onder de foto‘s.



Wellicht het meest bekend in Nederland: silagewagens met aangedreven assen. - Foto's: Dezeure

In het zuiden van Nederland worden soms al Dezeure-hooglossers verkocht. Deze Trans(max) hebben laadvermogens van 23 tot 43 kuub.

Actief de markt benaderen

Dit betekent een andere verkoopstructuur voor Nederland, met 1 centrale importeur. Tot nog toe werkte Dezeure samen met enkele dealers, verspreid door het land. Die verkochten vooral tijdens een nat oogstseizoen silagewagens met wielaandrijving. En in het Zuiden ging het vooral om hooglossers. Het grote verschil voor de Nederlandse markt met deze verandering, is dat Dezeure niet langer reactief werkt, maar actief de markt op gaat, en ook met de andere producten.

Groeien in Nederland

Dezeure heeft groeiambities, en wil met name groeien in Nederland. Dat komt nu ter uiting, omdat de productiecapaciteit tot nog toe zou ontbreken. Eind 2020 neemt Dezeure een nieuwe productiefaciliteit in Diksmuide (B.) in gebruik en kan het bedrijf groeien. Daarbij ziet Dezeure kansen omdat het product volgens de importeur goed zou passen in Nederland, omdat de aanhangers kwalitatief goed gebouwd zouden zijn, en vanwege productiewijze en ontwerp vaak iets goedkoper dan Nederlandse fabrikanten.

Lees verder onder de foto‘s.



Ook zijn er landbouwkippers; de D-serie met 7 tot 30 ton laadvermogen.

Meststrooiers met 6 tot 30 ton laadvermogen.

En grondverzetkippers, met 17 tot 36 ton laadvermogen.

Dealernetwerk optuigen

Het nieuwe bedrijf DNL Equipment is nu exclusief importeur. Het bedrijf gaat eerst een landelijk dekkend dealernetwerk optuigen. Verder wil de importeur de nodige onderdelen op voorraad nemen, en actief aanwezig zijn op beurzen en demo‘s.