Kwatro met tweedelige bunker en afvoerelevator

Dewulf komt na enkele maanden proefdraaien op pilotbedrijven met een variant op zijn Kwatro zelfrijdende, vierrijige zeefbandrooier.

De bestaande heeft een bunkervloer (bodemmat) die helemaal rondloopt over de elevator bij het lossen. De nieuwe, zogeheten tweedelige bunker echter heeft slechts een korte rondlopende bunkervloer die de aardappelen aan de zijkant eerst overgeeft aan een rol, die ze vervolgens de elevator met spijlenketting opvoert.

De overgang van de bunker naar de afvoerelevator met spijlenketting. De overgangsrol tussen bunker en elevator lost al een deel van de tarra, nog meer raak je kwijt door de spijlen. - Foto's: Dewulf

Schonere vracht

Voordeel van deze constructie is dat je een deel van de grond (tarra) die in de bunker terechtkomt, al kwijtraakt bij de tussenrol. En daarna valt er nog meer terug op de akker vanuit de spijlenketting. Eindresultaat is dat een schonere vracht aardappelen in de naastliggende wagen belandt. Een pluspunt bij directe levering van de oogst.

Tijdens het (rijdend) lossen worden de aardappelen schoner.

Rijdend lossen

Overigens, net als de standaardbunker van de Kwatro kan de alternatieve bunker met afvoerelevator gewoon rijdend lossen tijdens het rooien. Een prijs maakt Dewulf nog niet bekend; de verwachting is dat het niet heel veel zal verschillen, aangezien tegenover de extra rol en spijlenketting ook kostenbesparingen staan doordat een flink stuk van de prijzige bodemmat vervalt.