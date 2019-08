Kuhn presenteert VB 7100 variabele rondebalenpers

Werktuigenbouwer Kuhn presenteert op de Agritechnica een nieuwe high performance variabele rondebalenpers. De VB 7100 is echt een loonwerkersmachine en krijgt het stro in de baal met een dichtheid tot 140 kilo per kuub. Er is ook een nieuwe serie vierkantebalenpersen, de SB.

De VB 7100 is duidelijk een niveau boven de bestaande 3100-modellen gepositioneerd, ontworpen voor de doelgroep van loonwerkers en zeer grote akkerbouwbedrijven die een high-end machine willen. In Nederland gaat het eigenlijk alleen om eerstgenoemde groep. De pers is door de robuuste constructie ook geschikt voor zwaardere gewassen, zoals bijvoorbeeld grassilage. Hij haalt een capaciteit tot 30 ton per uur, afhankelijk van de gewaseigenschappen. Het gewas wordt verdicht met 2 spanarmen die zorgen voor een hoge baaldichtheid en optimale baalkamervorm.

De VB 7100 is boven de bestaande VB 3100-serie gepositioneerd. Een echte loonwerkersmachine. - Foto's: Kuhn

iDense-systeem

Het zogeheten iDense-systeem zorgt, zonder tussenkomst van de chauffeur en rekening houdend met de metingen van een vochtigheidssensor, voor de best mogelijke druk tijdens het persen. Kuhn claimt verder de snelste tijd voor het uitwerpen van de baal in de markt: 4 seconden van openen tot sluiten. Nieuwe netrollen zijn van beide kanten in de nettenbinder te schuiven. Zwaar tillen hoeft niet, met hulp van nieuwe geleidesteunen schuif je ze eenvoudig van de voorraad naar de binder, met beide voeten veilig op de grond.

Beperkte voorserie

De prijs is nog niet bepaald. Toch is het orderboek is inmiddels open. Voor het nieuwe persseizoen begint zal Kuhn een beperkte voorserie uitleveren. Op basis van de praktijkresultaten vindt de laatste finetuning van de machine plaats. De VB 7100 is te zien op komende Agritechnica in november. Er komen twee modellen, de 7160 maakt balen van 1,60 meter, de 7190 levert ze op 1,85 meter af. De rondebalenpersen zijn Isobus-compatible.

SB-serie

Kuhn analyseerde daarnaast de bestaande LSB-vierkantebalenpersen grondig en paste de zwakkere punten aan om tot de nieuwe SB-serie te komen. De aandrijflijn is daarvoor helemaal vernieuwd en de vormgeving van de pers- en voorkamer geoptimaliseerd. Ook kreeg de machine een betere sensortechniek (hoeksensor op de hoofdkruk en krachtsensor op de plunjers), waardoor tijdens het hele baalvormingsproces precies bekend is welke krachten/belastingen er door de pers heen gaan. Dit bood mogelijkheden de persdichtheid met 5 procent te verhogen zonder het risico te lopen de veiligheidsmarges te overschrijden. Daarvoor is de opnamecapaciteit van de pick-up vergroot; mede dankzij de hogere rotorsnelheid en een neerhoudrol is de gewasopname 15 procent groter.

De 1290 is de grootste pers in de SB-serie. de iD versie hiervan haalt een 25% hogere baaldichtheid.

4 persen in SB-serie

De SB-serie telt 4 persen, de SB 890, SB 1270 X en SB 1290 en met extra hoge baaldichtheid de SB 1290 iD. De baalmaten volgen uit de typenummers: 80 x 90 cm, 120 x 70 cm and 120 x 90 cm. De iD realiseert een 25% hogere baaldichtheid dan de andere modellen. Ook de SB-persen zijn Isobus-compatibel en voorzien van een load sensing hydraulisch systeem voor onder meer achteras-blokkering, rijden in hondengang en het uitwerpen van de balen.