Imants introduceert 6 meter brede spitmachine

Machinefabrikant Imants in Reusel (N.-Br.) komt dit najaar met een 6 meter brede, getrokken spitmachine op de markt. De 38 FSX is opklapbaa. De machine hangt in combinatie met een eveneens 6 meter brede woeler aan een nieuw ontworpen Imants-carrier.

Imants wist de laatste jaren de capaciteit van zijn spitmachines te verhogen door deze voor steeds hogere rijsnelheden geschikt te maken. Tot 9 kilometer per uur is mogelijk. Nu de grenzen hiervan in zicht komen, zoekt de fabrikant het in de breedte om aan de vraag naar meer capaciteit te voldoen.

De woeler hangt in een hef aan de carrier. De spitmachine is uitwisselbaar met bijvoorbeeld een rotorkopeg. - Foto's: Matthijs Verhagen

Opklapbare spitter voldoet aan verkeerswet

Een tweede factor is wetgeving. Spitmachines zijn steeds zwaarder geworden. Dat maakt ze weliswaar stabiel en geschikt voor de hogere aftakasvermogens, maar het schuurt in sommige Duitse deelstaten met de wetgeving en de lokaal strikte handhaving ervan. Een getrokken en opklapbare spitter valt – dankzij de extra as – qua aslasten en breedtemaat beter binnen de verkeerswetgeving.

De 38 FSX is gebouwd voor een werksnelheid van 6 kilometer per uur. Hij kan zodoende 3 hectare per uur spitten. Imants werkt aan de mogelijkheid om er een kouterbalk en zaadtank op te bouwen.

400 pk aftakasvermogen nodig

De aandrijflijn van de nieuwe getrokken spitmachine is geschikt voor aftakasvermogens tot 400 pk. Op leemachtige grond én met de woeler op de maximale 50 centimeter werkdiepte is een trekker van dit kaliber ook nodig. De getrokken combinatie als geheel weegt net iets meer dan 10 ton.

Imants haalde capaciteitsverbetering afgelopen jaren uit rijsnelheid. Met de 38 FSX komt de winst uit de werkbreedte van 6 meter.

De spitmachine hangt in een hefinrichting aan de carrier en is zodoende ook af te koppelen. Dit maakt het mogelijk om hem uit te wisselen met een 6 meter-rotorkopeg. De spitmachine rechtstreeks aan de trekker koppelen is niet mogelijk.

De nieuwe machine is dit jaar uitgebreid getest. De fabrikant bouwt de komende tijd 8 machines in serie.