Horsch introduceert nieuwe schoffel-lijn met cameragestuurde side shift

Horsch heeft een nieuwe lijn schoffels met ingebouwde side shift, de Transformer VT. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 6 tot 12 meter. De voor de schoffelnauwkeurigheid benodigde camera is via Isobus te koppelen en kan dus van diverse merken zijn.

Foto: Horsch

De Transformer VF (VF staat voor Variable Frame) is voorzien van een geïntegreerd zijverschuivingsframe (side shift). Je werkt dus niet met een koppelingsframe tussen de trekker en de schoffel dat de zijdelingse corrigerende bewegingen verzorgt. Naast het rechter trekkerwiel bevindt zich de verhoogde cameramontering. Met die camera en beeldherkenningssoftware bepaalt de computer waar de plantrij precies ligt en past de positie van de schoffel naar behoefte aan om te voorkomen dat het gewas wordt geraakt. Elke Isobus-geschikte camera is bruikbaar.

De bodemvrijheid is 66 centimeter, zodat je ook in reeds hoger gegroeide gewassen kunt werken.

Werkbreedtes

De werkbreedtes van 6 en 8 meter zijn verdeeld in 3 secties, de 9- tot 12-meter versies bestaan uit 5 delen. Ingevouwen zit alles binnen 3 meter breedte en 4 meter hoogte. De bodemvrijheid onder het frame is 66 centimeter, geschikt voor bijvoorbeeld gevorderde maisplanten of suikerbieten. De rijafstand is variabel tussen 25 en 90 centimeter.

De bodem voor en na passage door de Transformer VT.

De secties zijn opgehangen via parallellogrammen. Bij harde gronden zijn die secties ook hydraulisch te belasten zodat de schoffels goed de grond in dringen. Het hydraulische systeem verzorgt ook de sectiecontrole, dus aangepast uitheffen van secties is mogelijk om ook geren correct te schoffelen.

Meer aandacht voor mechanisch

Horsch-importeur Zonna heeft nog geen concreet voornemen om de Transformer VT naar Nederland te halen. De machine is nog in ontwikkeling. “De akkerbouwers moeten er op de Agritechnica nog maar eens goed naar kijken en ‘er eens tegenaan trappen’”, aldus Jan Hepping van Zonna, die begin augustus bij Horsch op bezoek was. Interessanter dan deze specifieke schoffel vindt hij de trend, namelijk dat Horsch energie steekt in een lijn machines voor mechanische onkruidbestrijding, zoals eggen en schoffels. Kennelijk sorteren zij – en ook andere fabrikanten – voor op de verwachting dat cheminsche bestrijding steeds meer aan banden wordt gelegd en dat daar dus alternatieven een kans krijgen. Ook in de ‘gangbare’ akkerbouw.