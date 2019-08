Handelsonderneming Bolex bouwt maaiers à la Lely

Bolex brengt eigen frontmaaiers op de markt, gebaseerd op de voormalige Lely Splendimo-maaiers.

De nieuwe frontmaaiers komen onder merknaam Bolex op de markt. Het gaat voorlopig nog om twee types: de Bolex 240F HD met een werkbreedte van 2,40 meter en de 2,80 meter brede versie.

Volgens Bolex zijn de maaiers zeer geliefd voor het bermonderhoud.

Deze types zijn gebaseerd op de voormalige Splendimo-frontmaaiers van Lely. Ondertussen wordt er gewerkt aan een zijmaaier die gebaseerd is op de voormalige Classic-serie van Lely.

Voor bermonderhoud

Handelsonderneming Bolex in Lexmond (U.) was fervent Lely-dealer tot machinegigant Agco de hooibouwtak van Lely in maart 2017 overnam. Een jaar later maakte Agco bekend dat de Lely-merknaam volledig zou verdwijnen van de hooibouwmachines.

Volgens Bolex zijn eerder genoemde maaiers zeer geliefd voor bermonderhoud vanwege de bijzondere en modulaire bouwwijze. Vanwege de grote vraag uit de markt van aannemers – en om de wederzijdse vertrouwensband met de klant te onderhouden – heeft Bolex besloten om deze maaiers zelf te gaan bouwen.

Bijzonder aan deze schijvenmaaiers is dat de maaibalk niet volledig gevuld is met vet of olie.

Maaien op hellingen

Bijzonder aan deze schijvenmaaiers is dat de maaibalk niet volledig gevuld is met vet of olie. Want, weet Bolex, op een schuine berm zakt dat smeermiddel naar één kant.

De Lely-maaier heeft een draaiende as, die de elementen per stuk aandrijft. Ieder element is los van elkaar gesmeerd met vet. Daarbij is het geheel modulair opgebouwd. Bermmaaiers komen namelijk nogal eens objecten tegen, zoals een stuk autoband, betonpaal of spanband.

Dan is het van belang dat zo’n element snel en eenvoudig te vervangen of reviseren is. De nieuwe Bolex-maaier deelt die kenmerken met de voormalige Lely. Daarbij is het frame onder het maaidek verzwaard.

Bolex laat onderdelen bij constructiebedrijven bouwen, naar eigen wens.

Herkenbaarheid van Splendimo

Het bedrijf in Lexmond laat de onderdelen bij constructiebedrijven bouwen naar eigen wens. De machine wordt in eigen werkplaats geassembleerd. Hier en daar is de frontmaaier iets verzwaard.

Bolex gebruikt een donkerdere kleur rood dan Lely, maar probeert met de kleurstelling en naamgeving de herkenbaarheid te waarborgen. Lely verkocht voorheen maaiers voor de veehouderij als rood-wit en voor bermonderhoud werd de zwart-rode-kleurstelling gevoerd.

Hier en daar is de frontmaaier iets verzwaard.

Alleen nog de achtermaaier

Bolex zegt niet de ambitie te hebben om meer hooibouwmachines te produceren. Bijvoorbeeld voor de veehouderijtak. Het blijft bij de nieuwe frontmaaier en volgend jaar ook de voormalige ‘Classic’-zijmaaier met V-snaaraandrijving, die ook prima werkt op hellingen.

Bolex ziet het niet zitten om op te boksen tegen grote, bestaande hooibouwmachinefabrikanten. Daarbij is het bedrijf nu dealer van SIP en Pöttinger en die machines werken prima in veehouderij. Maar, zegt Bolex, als een veehouder wil, kan diegene nu ook een voormalig Lely-maaier kopen.