Altijd recht zitten in de trekker met Wipomatic

Hoe een klein onderdeel voor zoveel verschil kan zorgen? Gewoon recht blijven zitten als de trekker scheef staat in de ploegvoor of op een talud. Het kan door het monteren van een zogenoemde ‘Wipomatic’.

Het ziet er een beetje vreemd uit: een chauffeur die recht zit terwijl de trekker schuin staat. De veroorzaker is de zogenoemde ‘Wipomatic’, dat is een vlakstellingsplaat die wordt gemonteerd tussen de stoelzitting en het veersysteem van de stoel. Doel: omdat je recht blijft zitten, zit je meer natuurlijk, wat rugklachten moet voorkomen.

Lees verder onder de foto

Als de trekker schuingaat, corrigeert de Wipomatic de stoel automatisch. Gevolg: recht zitten en minder rugklachten. - Foto's: Hans Banus

2 modellen Wipomatic

Er zijn 2 modellen leverbaar: 1 die tot een hoek van 15 graden kan vlakstellen en 1 die gaat tot een hoek van 10 graden. Ter indicatie: als je rijdt door een normale ploegvoor, dan zou de 10-gradenvariant volstaan, voor dieper ploegen of steile taluds is het beter te kiezen voor de 15-gradenvariant. Het vlakstellen kan je handmatig doen via 2 tiptoetsen of automatisch. Alle typen Wipomatic’s hebben dezelfde bruto richtprijs van € 1.865.

12 Volt-aansluiting

Importeur van dit Zweedse stukje techniek is Martendo stoelen in Rijen (N.Br.). Volgens directeur Joost Martens kost het monteren van de plaat een uurtje en er zal een 12-Volt aansluiting moeten zijn om de Wipomatic van spanning te voorzien. Wel stelt Martens: “Het is belangrijk dat de trekkercabine voldoende hoog is omdat je het zitvlak 8,5 centimeter hoger komt. Bij de meeste merken is dat geen probleem en bij de trekkers waar het dat wel is, is desgewenst een compacter veerpakket te monteren.”

Lees verder onder de foto



Vanuit de cabine ziet het er zo uit als de trekker schuin staat. Belangrijk is dat de cabine voldoende ruimte biedt, niet alleen zijwaarts, maar ook aan de bovenkant. Door de WipoMatic komt de stoelzitting zo'n 8 centimeter hoger.

Via het kleine zilverkleurige kastje bedien je de Wipomatic. Er is keuze uit een handmatige verstelling en een automatische, waarbij de stoel vanzelf de schuine kant corrigeert.

Volgens Martens leverde hij tot nu toe zo’n 100 Wipomatics af in Nederland, die hoofdzakelijk zitten in trekkers die veel ploegen en maaien op taluds bij gemeentes en waterschappen.

Fendt 512 Vario

De trekker op de foto is afgeleverd door Mechanisatiebedrijf Timmer en Timmerman in het Drentse Gieten. Ze verkocht deze nieuwe Fendt 512 Vario aan het Waterschap Hunze en Aa’s. De trekker maait daar voornamelijk een lange dijk waarbij de chauffeur telkens onder hoek van 30 a 40 graden zit. De Wipomatic moet ervoor zorgen dat de chauffeur minder scheef zit. De 15 jaar oude trekker die werd ingeruild was ook voorzien van een Wipomatic, en dus moest er nu weer een op komen.