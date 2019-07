Strautmann-voermengwagens aan de Adblue

Machinefabrikant Strautmann bouwt voortaan Stage 5-motoren in de zelfrijdende Verti-Mix SF-voermengwagens.

Vanwege de emissie-eisen bouwt Strautmann voortaan schonere dieselmotoren in de zelfrijdende voermengwagens. Het gaat hierbij om de modellen Verti-Mix SF en Verti-Mix Double SF. Strautmann koopt de 175 pk sterke motoren in bij John Deere. Deze 6-cilinder-motoren waren al voorzien van een dieselpartikelfilter en dat wordt nu uitgebreid met SCR-techniek om aan de strengere norm te voldoen. Dat betekent dat gebruikers voortaan Adblue moeten tanken in de voermengwagen. Nieuwe machines worden inmiddels al voorzien van deze schonere motor. Er verandert verder niets aan de voermengwagen.