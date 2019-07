Kuhn breidt aanbod bandharken uit

Machinefabrikant Kuhn breidt het aanbod bandharken uit met 2 modellen met werkbreedtes van 7,5 en 11 meter. Kuhn toont ze voor het eerst op de aankomende Agritechnica. De uitlevering start in 2020.

Kuhn had tot nu toe 1 type bandhark in het programma, de Merge Maxx 950, en daar komen de nu technische gelijke Merge Maxx 760 en de Merge Maxx 1090 bij.

Gewas schoner oprapen

Wat bandharken kenmerkt is pick-ups die, zo is de belofte, het gewas schoner oprapen omdat het gewas niet over de grond wordt versleept tijdens het maken van een zwad. Net als het type 950, kunnen beide nieuwe typen zowel het gewas zijdelings (links of rechts) of in het midden afleggen. Ook kun je 2 (kleine) zwaden tegelijk maken.

Aandachttrekker op Grasdag 2019

Het type 760 heeft 2 pick-ups van 2,75 meter breed, het type 1090 heeft er 2 van 4,4 meter breed. Van het bestaande type Merge Maxx 950, met een richtprijs van € 72.867, zijn inmiddels enkele gebruikers in Nederland. De machine was een aandachttrekker op de Boerderij en TREKKERGrasdag 2019.