Kotte werkt met Bräutigam aan mest-zelfrijder

Kotte, fabrikant van mesttechniek, werkt aan nieuwe mest-zelfrijders en gaat hiervoor een samenwerking aan met Bräutigam.

Vredo, Vervaet, Ploeger en Claas (met de Xerion-systeemtrekkers) krijgen er een Duitse concurrent bij: Kotte. Deze fabrikant in Rieste (zo’n 25 kilometer boven Osnabrück) bouwt voornamelijk (Garant-)mesttanks, transporttanks en bemesters. Kotte maakt echter bekend nu een strategisch partnerschap te zijn aangegaan met Bräutigam, om gezamenlijk nieuwe zelfrijders voor het uitrijden van mest te ontwikkelen.

Een terugblik naar de laatste Kotte-zelfrijder, gezien in 2016. De Taurus 2803 is een gigant: in 4 minuten tijd bemest de machine 1 hectare en werkt dit tegelijkertijd in de grond. Met een rijsnelheid van 14 km/u en een dosering van 25 kuub per hectare, pompt de machine 7 kuub digestaat per minuut naar de 12 meter brede schijveneg. - Foto's: Stefan Tovornik

Springen in groeimarkt

Volgens Kotte groeit de markt van zelfrijdende mesttanks in Duitsland en wil daarom die markt kunnen bedienen. Reden voor die groei is voornamelijk de veranderende Duitse mestregelgeving. Daarmee doelt Kotte op het verdwijnen van de ketsplaat. Die ontwikkeling zorgt volgens Kotte voor een grotere markt voor zelfrijders, die in het land blijven, (met lege tank) voldoen aan de maximale aslasten én verschillende bemesters kunnen aanbouwen.

De fabrikant werkte de laatste jaren aan prototypes en breidde het servicenetwerk uit, voornamelijk in het oosten en zuiden van Duitsland. Daarmee zegt Kotte klaar te zijn voor de nieuwe zelfrijder.

Een Deutz V8-motor die ongeveer 650 pk en 2.800 Nm levert. Er ligt een volledig mechanische en automatische Allison-transmissie in.

Giga-machine

Op de Agritechnica in 2015 imponeerde Kotte al eens met de Taurus 2803. Een imposante machine: een 28 kuubs mesttank, Deutz V8-motor met 16 liter inhoud en 652 pk op 3 assen. Leeg weegt deze machine 28 ton en de Taurus kan in hondengang rijden. Kotte testte in het land: in combinatie met een 12 meter brede schijveneg erachter werkte de Taurus elke 4 minuten 1 hectare zwart. Nog daarvoor bouwde Kotte al eens de Güllebüffel. Een grote zelfrijder met een 30 kuubs mesttank en 4 assen.

Dit was een testmodel. Met de ervaringen die Kotte opdeed in het veld, wordt gewerkt aan een nieuwe zelfrijder. Nu helpt Bräutigam mee.

Ook met Lemken

Bräutigam GmbH in Gudensberg-Gleichen (zo’n 20 kilomter onder Kassel) is gespecialiseerd in de bouw van zelfrijders voor de landbouw. Denk aan bijzondere machines voor bijvoorbeeld de hennepoogst of zelfrijdende kuntmeststrooiers. Sinds 2017 werkt Bräutigam ook samen met Lemken, om samen een zelfrijdende veldspuit te bouwen. Die creatie zal overigens op de Agritechnica staan, in november.