Haaktandschudder terug via Fendt

De Lely-schudder is weer op de markt, en daarmee de haaktand. Niet meer in het rood, maar in Fendt-groen.

De Lely-schudder verdween van het toneel nadat Agco de voederwinningslijn van Lely overkocht en de productie in Maassluis stopte. De concurrentie spon er garen bij en verkocht duidelijk meer halfgedragen schudders op een transportonderstel, een product waar Lely sterk in was. De haaktand was alleen nog te krijgen via het merk Malone. De rode haaktandschudder van Lely is gereïncarneerd als groene Fendt Lotus. Hier de halfgedragen 1250 T met een werkbreedte van 10,2 meter. - Foto: Frits Huiden Fendt biedt de Lely-schudders nu weer aan, en wel onder de naam Lotus. Technisch veranderde nog niets, behalve dat de kruiskoppelingen zijn vervangen door onderhoudsvrije varianten. De schudders worden nu gemaakt in het Duitse Feucht, waar ze ook de Fella-machines in MF-rood en Fendt-groen bouwen. 3 typen De Lotus komt terug in 3 modellen. De gedragen Lotus 770 heeft een werkbreedte van 7,7 meter en de halfgedragen Lotus 1020 T werkt 10,2 meter breed. Tot slot is er de 1250 T van 12,5 meter breed. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Lotus op termijn ook als MF-machine verschijnt. Fendt introduceert verder een gedragen 10-elements schudder met Fella-bloed, Twister 11010 DN genaamd. Deze werkt 10,72 meter breed en heeft een zwaddoek om de kanten te schudden.