Frontmaaier met sideshift

Fendt komt met een nieuwe frontmaaier. De Slicer FQ KC heeft een getrokken ophanging en past zich daarmee goed aan de bodem aan.

De Fendt Slicer FQ KC frontmaaier heeft een getrokken ophanging met sideshift en een werkbreedte van maximaal 3,6 meter. – Foto’s: Frits Huiden

De maaier kan 6 graden voor- en achterover kantelen. Ook in de breedte kan hij 13 graden pendelen. Met starre fronthef kan de maaibalk in de bok 75 centimeter heffen, en de druk op de maaibalk is met een manometer vanuit de trekker te zien. Handig is de sideshift van 20 centimeter naar beide zijden.

De zijborden zijn hydraulisch op te klappen voor transport.

Bovendien zijn de zijschermen hydraulisch op te klappen voor transport over de weg. De maaier is te krijgen met een maaibalk van 310 cm en 360 cm breed. Ook is er een kneuzer met stalen klepels en een kneuzer met rollen.