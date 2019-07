Exel reorganiseert, Agrifac blijft buiten schot

Het Franse Exel-Industries, het moederbedrijf van onder meer de machinemerken Holmer, Agrifac, Hardi, Berthoud en Tecnoma reorganiseert, hoofdzakelijk binnen de divisie ‘spuittechniek’. 5 merken zullen verdwijnen. Het Nederlandse Agrifac blijft ongemoeid.

Exel-Industries meldde het nieuws via een persbericht. Dat zegt dat het bedrijf het aantal landbouwmachinemerken – nu 14 stuks – wil terugbrengen naar 9 om het aanbod ‘eenvoudiger en overzichtelijker’ te maken, aldus de directie. De spuitmachinemerken Caruelle, Séguip, Thomas, Fischer en Loiseau zullen gestaag uit beeld verdwijnen en de fabrieken in het Franse Saint-Denis-de-l‘Hôtel en Noyers-Saint-Martin gaan de deuren sluiten en de activiteiten overhevelen naar de Franse fabrieken in Beaurainville en Epernay. Met deze reorganisatie wil de CEO van de Exel Group, Guerric Ballu, de organisatie vooral efficiënter inrichten om de concurrentie voor te blijven.

De Exel Groep voert 14 merken binnen haar portfolio. Met name het segment binnen de landbouwspuiten (lichtgroene balonnen) is groot en veel van hetzelfde. Een reorganisatie moet ertoe leiden dat er minder van hetzelfde komt binnen de Franse markt voor landbouwspuiten. Het Nederlandse Agrifac zit niet in de reorganisatie. - Figuur: Exel Group

Agrifac buiten schot

Het Nederlandse Agrifac in Steenwijk, dat ook tot de Exel Group behoort en ook (zelfrijdende) landbouwspuiten fabriceert, blijft in zijn geheel buiten schot, net als de Amerikaanse fabriek van Apache-spuiten. Agrifacs directeur Roeland Coopman over deze reorganisatie: “De stap die binnen Exel wordt genomen, heeft vooral betrekking op de Franse markt. Daar zijn inmiddels te veel fabrikanten die zich richten op de gewone tot kleine akkerbouwer die een eenvoudige spuit koopt. Het aantal aanbieders en fabrikanten van dat soort spuiten is groot, terwijl het aantal kleine tot normale bedrijven afneemt. Daar moest dus wat gebeuren. Met Agrifac richten we ons op de grote, veeleisende en moderne akkerbouwer en loonwerker. Die markt groeit sterk, vandaar dat wij met Agrifac niks met deze reorganisatie van doen hebben.”

Berthoud is 1 van de sterkere merken op de Franse markt en zal ongemoeid blijven. Hetzelfde geldt voor de merken Tecnoma, Hardi en Agrifac. - Foto: Berthoud

Malaise in de bieten

Onder de Exel Group vallen ook enkele fabrikanten van bietenrooiers. Omdat de bietenmarkt in Europa onder grote druk staat, worden er fors minder bietenrooiers verkocht. Een gevolg daarvan is dat de Exel Groep ook de Duitse Holmer-bietenrooierfabriek herstructureert. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.