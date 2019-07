Digitroll telt elk zaadje

Homburg Holland is voortaan importeur voor Digitroll-producten in Nederland en België.

Het Hongaarse bedrijf Digitroll maakt sensoren die op zaaimachines de flow van zaaizaad bewaken en waarschuwen bij verstoppingen of incorrect werkende machines.

Het bedrijf levert een hele reeks aan universele zaaimonitoring-sensors. Door dit universele karakter zijn ze op alle zaaimachines bruikbaar en ze zijn ook achteraf op bestaande machines op te bouwen.

De universele sensoren zijn op elk merk zaaimachine aan te brengen, ook achteraf op bestaande machines.

De sensoren zijn zeer nauwkeurig en detecteren elk passerend zaadje, tot 1 millimeter groot. Dit gebeurt per pijp waar een sensor is opgebouwd; vanaf 6 pijpen en dat is theoretisch uit te breiden tot 256.

De informatie gaat naar een iPad in de trekkercabine, zodat precies is vastgelegd wat waar op een perceel is uitgezaaid. Bij geblokkeerde pijpen volgt een alarm en kan de chauffeur actie ondernemen.

Ook afwijkende aantallen zaaizaden per tijdseenheid of onregelmatige spreiding zijn te monitoren. Dan zijn er waarschuwingen bij overschrijding van een instelbare drempelwaarde.

Een Digitroll-systeem is modulair van karakter en past zo op zaaimachines van 6 zaaipijpen tot zeer breed (maximaal 256). Via een iPad houdt de chauffeur het proces in de gaten.

De sensoren houden niet alleen de flow van zaaizaad in de gaten, ook toevoegingen als granulaat zijn te monitoren.

Prijzen op aanvraag; dit varieert te veel per machine en hangt af van de gekozen opties: van simpele blokkadedetectie tot en met hectaretelling.