BKT verbreedt aanbod FL-banden

Fabrikant BKT levert meer maten in het assortiment FL-banden. Dit bandentype is bedoeld voor trailers.

In de FL-serie is flotationtechniek gebruikt. De techniek is gericht op het spreiden van hoge lasten over een groter draagvlak dan bij standaardbanden. Deze banden zit steeds vaker onder trekkers (VF- of HF-banden), zodat die de bodem niet verdichten ondanks hoge gewichten. Dat voordeel gaat deels weer verloren, zo redeneert BKT, als getrokken wagens achter die trekkers niet van dezelfde bandentechniek zijn voorzien.



De BKT FL 630 Ultra is een band voor gemengd gebruik zowel in het veld als op de weg. - Foto's: BKT

Meer een transportband voor op de weg is de Ridemax. Deze FL 693 M heeft een speed index class D en rijdt tot 65 km/u.

FL-bandenserie voor gebruik op akker en weg

Voor gecombineerd gebruik op het land en op de weg, denk aan mestverspreiders, mesttanks en aanhangers, zijn er de typen FL 637, FL 639 en de FL 630 Ultra en Super. Elk type heeft een eigen nokkenprofiel, gericht op grip en een goed lossend vermogen. De Ridemax FL-typen zijn meer voor op de weg bedoeld.