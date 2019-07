Agco presenteert nieuw Ideal vlaggenschip

Midden in het tweede Europese oogstseizoen voor zijn Ideal-maaidorsers presenteerde Agco een nieuw topmodel. De Fendt Ideal 10 beschikt over 790 pk, afkomstig van een 16,2 liter MAN-motor (Fase V).

De Ideal 10 is het nieuwe topmodel in Europa, boven de 8 en de 9. - Foto's: Agco

De Ideal 10 heeft net als de kleinere broers 8 en 9 een Dual Helix separator (dubbele spiraal). Geheel nieuw is IdealDrive-stuurinrichting. In de cabine zit geen stuurwiel meer, de bediening loopt voortaan via een joystick op de linker-armleuning. Die kan de chauffeur bij het in- en uitstappen trouwens opzij klappen. Zonder stuurwiel is het zicht op het maaibord verbeterd, stelt de fabrikant.

De Ideal 10 is per direct te bestellen voor levering vóór oogst 2020.

Eén grijze machine voor hele wereld

Agco kwam in 2017 met deze lijn machines, die alle maaidorsers van Fendt, Massey Ferguson en Challenger vervangt. Hoewel de naam op de dorser kan verschillen (in Europa Fendt, in Amerika Challenger) zijn ze verder overal ter wereld uniform grijs vormgegeven met onderhuids dezelfde techniek.