Wifi-standaard voor voertuigcommunicatie bepaald

Een nieuwe wifi-standaard moet onder andere helpen het aantal verkeersongelukken met landbouwmachines verminderen.

Cema, de centrale Europese organisatie voor landmachinefabrikanten, laat weten dat de Europese Commissie een wifi-standaard voor communicatie tussen verschillende voertuigen heeft bepaald. Dat is een grote stap voor voertuigveiligheid en ‘smart mobility’, stelt de organisatie. De wifi-standaard IEEE 802.11P heeft bewezen goed te werken en verzorgt straks een naadloze communicatie tussen verschillende voertuigen. De ontwikkeling van het zogenoemde Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) neemt een vlucht en daarin hebben onder andere landbouwmachines een rol.

Getest met trekkers

De Cema-organisatie staat volledig achter het initiatief. De wifi-standaard gaat er namelijk voor zorgen dat landbouwmachines kunnen communiceren met andere weggebruikers.

Vorig jaar testte Etsi al met landbouwmachines. Hierbij zendt de trekker een waarschuwingssignaal af naar naderende auto's. - Foto: Etsi

Het standaardisatie instituut Etsi draaide in oktober 2018 al een proefproject, waarbij werd aangetoond dat communicatie tussen een trekker en auto mogelijk is. Het idee is dat een trekker of grote oogstmachine een geautomatiseerd waarschuwingssignaal uitzendt naar naderende auto’s. De personenauto wordt dan niet verrast door een grote machine op onoverzichtelijke of smalle weggetjes, en kan alvast vaart minderen. Het doel is om het aantal verkeersongelukken met landbouwmachines te verminderen.