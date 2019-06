Vibrocat cultivator met diepte-instelling

Kruse in Ootmarsum introduceert de EuM-Vibrocat cultivator. De driebalk cultivator met naloopwals is bedoeld voor directe onkruidbestrijding bij stoppelbewerking en zaaibedbereiding.

De EuM-Vibrocat heeft 31 centimeter brede ganzevoetscharen die de onkruidwortels kort onder het oppervlak afsnijden. De triltanden hangen in een apart frame. De werkdiepte is instelbaar met een spindelverstelling van 5 tot 15 centimeter diep. Optioneel is er een hydraulische diepteverstelling verkrijgbaar zodat de werkdiepte vanaf de trekker gevarieerd kan worden.

Als naloopwals wordt de EuM sterncrackerwals geleverd die de grond verder verkruimelt. De achterste rol van deze sterncrackerwals is ook weer op veerdruk instelbaar. De Vibrocat is verkrijgbaar met werkbreedtes van 2,5 tot 7 meter breed.