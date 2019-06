Tot en met april 992 trekkers verkocht in Nederland

Tot en met april zijn 992 trekkers verkocht. Dat zijn er 81 meer dan in dezelfde periode 2018. Maar het is wel 4,7% minder dan het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar.

De 992 trekkers vallen onder de standaard landbouwtrekkers met een motorvermogen vanaf grofweg 50 pk. Compact- of tuinbouwtrekkers worden niet meegenomen in de telling. Smalspoortrekkers worden wel apart geteld. Daarvan werden er tot en met april 186 verkocht. Dat zijn er 31 minder dan in 2018 en maar liefst 15% minder dan het gemiddelde over de laatste 10 jaar. Opvallend is dat trekkermerken JCB, McCormick en Landini niet meer worden meegenomen in deze tellingen. De importeurs geven geen cijfers meer door aan branchevereniging Fedecom, die de verkoopcijfers maandelijks vrijgeeft. Marktaandelen 2018 Met een jaar vertraging geeft Fedecom ook de marktaandelen vrij, dus in dit geval tot en met de maand april 2018. Bij de landbouwtrekkers bestaat de top 3 uit de merken: John Deere (21%)

New Holland (20,5%)

Fendt (18,4%) Opvallend in deze eerste maanden van 2018 is dat Deutz-Fahr ten opzichte van 2017 bijna het dubbele aantal trekkers verkocht, nu 68 stuks. Massey Ferguson zakt flink onderuit van 109 naar 67 stuks. Dat geldt ook voor Valtra, van 76 naar 43 stuks.