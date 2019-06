Spotfarming met minirobots op plantniveau

Het Julius Kühn-Instituut (JKI) uit het Duitse Braunschweig komt met een nieuwe visie op de toekomstige akkerbouw: spotfarming.

In plaats van autonome werktuigen of robots die grote velden gaan beheren, wordt er gedacht aan heel kleine mini robotjes die op plantniveau gaan werken. Een perceel wordt niet als 1 productie-eenheid voor een gewas benaderd, maar in zeer kleine secties grond verdeeld die elk hun variatie in eigenschappen kennen. Zeer plaatsspecifiek op plantniveau bemesten, bevochtigen en onkruidbestrijden zou niet alleen meer gewasopbrengst maar ook een efficiëntere teeltwijze en minder verliezen op kunnen leveren.

Verschillende teelten op 1 perceel

Met spotfarming zouden ook verschillende teelten op 1 perceel mogelijk worden, meer gewasrotaties en dus de biodiversiteit vergroten. Omdat de robots ruimte nodig hebben om te navigeren tussen de planten, kunnen er ook minder planten per hectare worden gezet. De hogere opbrengst per plant moet dat weer compenseren. Het idee wordt op proefvelden verder uitgewerkt.